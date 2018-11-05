كيم جونغ أون يلتقي الرئيس الكوبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الرئيس الكوبي ميغيل دياز لبحث قضايا مشتركة تتعلق بالوضع العالمي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية.



وتأتي زيارة الرئيس الكوبي فيما لا تزال المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة متوقفة بعد أيام فقط على فرض واشنطن قيودا اقتصادية جديدة على كوبا.



وانتهكت كوبا في الماضي العقوبات الدولية التي فُرضت على كوريا الشمالية على خلفية برنامجها النووي.

وفي العام 2013، ضبطت بنما سفينة كورية شمالية كانت تحمل شحنة كوبية غير مصرح عنها تضم أسلحة تعود إلى الحقبة السوفياتية ومقاتلات حربية وأصرت بيونغ يانغ آنذاك على أن الأسلحة كانت مرسلة ليتم إصلاحها قبل إعادتها.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الاجتماع نتج عنه "تبادل لوجهات النظر بالعمق حول مسائل مهمة ذات اهتمام مشترك وتم التوصل إلى توافق في الآراء حول كل القضايا".

وذكرت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وزوجته ري سول جو استقبلا الرئيس الكوبي في مطار بيونغ يانغ الدولي الأحد.

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