سويفت يمنع الوصول للبنوك الإيرانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن (سويفت) الاثنين قراره تعليق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته وذلك بعد قرار واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعي النفط والمال.



وأوضحت شركة سويفت التي مقرها بروكسل في بيان "أن هذا الإجراء، اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالي العالمي في مجمله".



وفي وقت سابق، الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية أن العقوبات على إيران ستكون فعالة ومؤثرة.

الى ذلك أعلن مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية، أن بلاده حصلت على استثناء من الولايات المتحدة بشأن استيراد النفط الايراني وذلك مع بدء سريان العقوبات الأمريكية على طهران.



وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني رغم العقوبات على طهران، التي تهدف لإجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.

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