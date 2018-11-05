بومبيو يلتقي كبير مساعدي زعيم كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأحد، أنّه سيلتقي هذا الأسبوع في نيويورك نظيره الكوري الشمالي.

ولم يوضح بومبيو في أي يوم تحديداً سيلتقي الجنرال كيم يونغ شول كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصفه بأنه نظيره الكوري الشمالي.

وأشار بومبيو إلى أنه "ليس قلقا" من التحذير الذي وجهته بيونغ يانغ قبل ساعات وأعلنت فيه أنها تفكر "جديا" في العودة إلى استراتيجيتها السابقة القائمة على تطوير ترسانتها النووية.

ويرجح أن يعقد بومبيو اجتماعه مع المسؤول الكوري الشمالي منتصف الأسبوع، بالنظر إلى أن يومي الاثنين والثلاثاء تطغى عليهما انتخابات منتصف الولاية التشريعية.

وأضاف بومبيو: "ستكون لدينا مناسبة جيدة لمواصلة النقاش حول نزع السلاح النووي" لكوريا الشمالية.

ويعتبر الجنرال كيم يونغ شول كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي، وهو المحاور الرئيسي لواشنطن منذ استئناف الولايات المتحدة حوارها مع كوريا الشمالية.

وسبق للجنرال الكوري الشمالي أن التقى في الربيع بومبيو، قبل أن يستقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقبل هذا اللقاء نقل الجنرال كيم رسالة لترامب من الزعيم الكوري الشمالي، وذلك قبل أيام من القمة التاريخية التي جمعت الزعيمين في سنغافورة في 12 يونيو الماضي.

والسبت، حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من أنها تدرس جديا إمكان استئناف استراتيجيتها القاضية بتطوير برنامجها النووي في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

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