"اليونسكو" تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تحيي اليوم الإثنين، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" اليوم العالمي للتوعية بأمواج "تسونامي "2018 " تحت شعار "الحد من الخسائر الاقتصادية للكوارث".

ففى السنوات الـ 100 الماضية، أدى حدوث 58 كارثة للتسونامى إلى وفاة أكثر من 260 ألف شخص، أو ما معدله 4600 شخص لكل كارثة، وهذا يتجاوز المخاطر الطبيعية الأخرى.

وأدى التسونامى فى المحيط الهندى فى ديسمبر 2004 إلى أكبر عدد من الوفيات فى تلك الفترة وتسبب ما يقدر ب 227 ألف حالة وفاة في 14 بلدا، حيث كانت أندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلاند الأكثر تضررًا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت فى ديسمبر 2015، القرار 203/70، باعتبار يوم 5 نوفمبر اليوم العالمى للتوعية بأمواج تسونامى، من أجل رفع مستوى الوعى بأمواج التسونامى وتبادل الطرق المبتكرة للتقليل من المخاطرة.

ويعتبر اليوم العالمي للتوعية بأمواج التسونامي من بنات أفكار اليابان، التى لديها تجربة مريرة تتكرر على مر السنين، وخبرات كبيرة متراكمة فى مجالات مثل الإنذار المبكر بأمواج تسونامى، والعمل العام وإعادة البناء بشكل أفضل بعد وقوع الكارثة للحد من التأثيرات المستقبلية.

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