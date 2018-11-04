وفاة شخصين إثر انهيار جزئي لمخزن لأمازون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

لقي ما لا يقلُ عن شخصين حتفهما في انهيارٍ جُزئي لمخزنِ توزيع تابع لشركة امازون في بالتيمور نتجَ عن سوءِ الأحوال الجوية.

الحادث وقع في ساعةٍ مُتأخرة من يوم الجمعة، حيث اجتاحت أكبر مدينة في ماريلاند رياح شديدة وأمطار.

على ما قال لاري هوجان حاكم ولاية ماريلاند الأميركية وشركة أمازون يوم السبت

وقال هوجان في تغريدة على تويتر "أقدم التعازي لأسرتي الضحيتين وأصدقائهما".

ووفقا لهوجان وبيان صدر عن مسؤول تنفيذي في أمازون فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، حيث اجتاحت أكبر مدينة في ماريلاند رياح شديدة وأمطار.

وقال ديف كلارك، وهو نائب رئيس أمازون للعمليات، على تويتر "الليلة الماضية، أثر الطقس السيء على واحدة من منشآتنا في بالتيمور مما أدى إلى وفاة شخصين".



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