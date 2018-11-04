سول وواشنطن تستأنفان تدريباتهما البحرية

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية(وكالات)

أعلن مسؤولون عسكريون في سول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية سوف تستأنفان غدا التدريباتِ البحرية، التي تأجلت في إطارِ الجهود الرامية لتسهيلِ العلاقات مع كوريا الشمالية.

يشاركُ في التدريبات خمسمئةِ جندي من قواتِ مُشاة البحرية الكورية الجنوبية وقوةِ الاستطلاع البحرية الأمريكية .

وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قالت أن التدريبات المشتركة للجانبين ستبدأ غدا وتستمر أسبوعين حول مدينة (بوهانج) الساحلية الجنوبية الشرقية.

وتم تعليق برنامج كوريا للتدريبات البحرية لمدة ستة أشهر منذ شهر مايو الماضي عندما دخلت الدولتان في مسار دبلوماسي مع كوريا الشمالية.