حملة تضامن لإضراب سائقي الشاحنات فى إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلق ناشطون إيرانيون وغربيون حملة للتضامن مع إضراب سائقي الشاحنات في إيران المستمر بعد اعتقال المئات منهم وتهديد القضاء بإعدام منظمي الإضراب العام الذي بات يشل حركة النقل في البلاد.

وقام سائقو الشاحنات الإيرانيون منذ مايو الماضي بإضرابات احتجاجاً على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف النقل وزيادة الرسوم والفساد الحكومي ووقف الدعم الحكومي للتأمين.

واعتبرت السلطات الإيرانية الإضراب تهديداً للأمن القومي، فيما بدأت قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني بالتدهور بفعل العقوبات الأميركية والفساد المستشري في أجهزة الدولة الإيرانية.

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