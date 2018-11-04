تكريم ملكي خلال جنازة مالك ليستر سيتي في تايلاند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقيمت في أحد معابد بانكوك، السبت، مراسم جنازة الملياردير التايلاندي فيكاي سريفادهانابرابا مالك نادي ليستر سيتي الإنجليزي، والذي توفي إثر تحطم طائرته الهليكوبتر الأسبوع الماضي.

وتوفي فيكاي "60 عاما" يوم السبت الماضي وأربعة آخرون إثر حادث تحطم طائرته الهليكوبتر خارج استاد كينغ باور في مدينة ليستر الإنجليزية بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك في الجنازة، التي لم يسمح للجمهور ووسائل الإعلام بحضورها، أقارب فيكاي وأصدقاؤه وسياسيون تايلانديون كبار ومسؤولون في مجال كرة القدم.

بدأت المراسم بطقوس الغسل البوذية باستخدام مياه ملكية وجرة ثمانية الأضلاع قدمها الملك ماها فاجيرالونجكورن تكريما للملياردير الراحل، وسوف تستمر طقوس لتلاوة صلوت سبعة أيام.

واعتاد ملوك تايلاند منح هذا التكريم في جنازات كبار مسؤولي الدولة أو المواطنين الذين كرسوا حياتهم من أجل خير البلاد.

وسيسافر المهاجم جيمي فاردي وزملاؤه في فريق ليستر سيتي إلى تايلاند لحضور الجنازة عقب مباراة الفريق يوم السبت أمام منافسهم كارديف سيتي.



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