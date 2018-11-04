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الثلوج توقف الرحلات الجوية في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجبرت السلطات الهندية على إلغاء عدد من الرحلات الجوية بسبب التساقط الكثيف للثلوج.

وتسبب تساقط الثلوج المفاجئ في انقطاع التيار الكهربائى بمعظم المناطق بإقليم "كشمير"، إضافة إلى حدوث اختناقات مرورية شديدة مع إغلاق العديد من الطرق وتقطع السبل بالعديد من المواطنين فى مناطق مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام هندية اليوم الأحد، أن مطار "سريناجار" قد أعلن عن قائمة الرحلات التي ألغيت أو تم تحويل مسارها إلى مطار "جامو" على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "تويتر".

 
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