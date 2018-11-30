مسؤولون كوريون جنوبيون في الشمال لدرس إعادة ربط السكك الحديد

أخبار الآن| سيول- كوريا الشمالية (أ ف ب)

رحلةٌ استثنائيّة نحو الشمال، بدأها اليوم، قطارٌ يقلّ مهندسين ومسؤولين كوريين جنوبيين، لإجراء دراسات مشتركة لاحتمال إعادة ربط شبكات السّكك الحديديّة في كلا البلدين. العملُ على إعادة هذه الروابط بين الشمال والجنوب يُشكّل أحد الأهداف التي كان قد أعلن عنها كلّ من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وهي المرّة الأولى منذ عام 2007 التي يمرّ فيها قطار كوري جنوبي نحو الشمال. وأظهرت لقطات تلفزيونية قطارًا أحمر وأبيض وأزرق يغادر محطّة دوراسان الكوريّة الجنوبيّة الواقعة قرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الكوريّتين. وقالت وزيرة النقل الكوريّة الجنوبيّة كيم هيون-مي، إنّ "إعادة ربط شبكات السكك الحديد تشير إلى بداية حقبة من الازدهار المشترك بين الشمال والجنوب".

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