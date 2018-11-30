قمة دولية تدين مزاعم عالم صيني بإجراء تجارب جينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (محمد زهور)

أدان منظمو مؤتمر عالمي انعقد في مدينة هونغ كونغ الصينية، التجربة التي ادعى عالم صيني اجراؤها على توأمتين، عبر تعديل جيناتهما قبل الولادة، واصفين إياه بالعمل المقلق وغير المسؤول، في الوقت الذي تتعالى فيها التنديدات بهذه التجربة التي وصفت بالغير أخلاقية.

أثار إعلان عالم صيني عن إجراء تعديل جيني على توأمين مولودين، عاصفة من الانتقادات الدولية بشأن أخلاقيات مثل هذا البحث.

منظمو القمة الدولية الثانية لتعديل الجينات البشرية المنعقدة في هونغ كونغ، أدانو عمل العالم الصيني، واصفين إياه بالغير مسؤول.

أكدت اللجنة المنظمة للقمة الدولية عبر بيان، أنه حتى لو تم التحقق من هذه التعديلات.. فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية".

دعا البيان كذلك، إلى تقييم مستقل لما أعلنه العالم الصيني "خه جيان كوي"، من أنه استخدم تكنولوجيا تعرف باسم (كريسبر- كاس9) لتعديل جيني على توأمتين قبل ميلادهما هذا الشهر.

العمل أدانه كذلك، علماء صينيون، وفتحت الجامعة التي يعمل بها مجري التجربة العالم خه أستاذا مساعدا، تحقيقا في الأمر.

اللجنة الصحية في إقليم "قوانغدونغ" أكدت عبر موقعها على الإنترنت، أنها شكلت فريقا مع مدينة شنتشن الصينية للتحقيق في الأمر.

العالم الصيني خه، تجاهل التنديدات الدولية معبرا عن فخره بإجراء تلك التجربة.

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