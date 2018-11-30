قمة العشرين تنطلق في بوينس آيرس

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، خلال افتتاحه قمة مجموعة العشرين، إن التحديات العالمية تُحتم على دول المجموعة حلَها جماعياً.

وأكد من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، على ضرورة احترام الاختلافات وتعزيز الحوار بين دول المجموعة.

وبدأت قمة مجموعة العشرين متأخرة ً عن موعدها بساعتين في جو من الانقسام العميق بين دولها.



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