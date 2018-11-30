عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

قمة العشرين تنطلق في بوينس آيرس

أخبار الآن | دبي  الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، خلال افتتاحه قمة مجموعة العشرين، إن التحديات العالمية تُحتم على دول المجموعة حلَها جماعياً.

وأكد من العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، على ضرورة احترام الاختلافات وتعزيز الحوار بين دول المجموعة.

وبدأت قمة مجموعة العشرين متأخرة ً عن موعدها بساعتين في جو من الانقسام العميق بين دولها.
 

Photo Source: gettyimages - picture alliance - picture alliance / Contributor

 

اقرا: ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء الهند قبيل قمة العشرين

#قمة مجموعة العشرين #الحوار #قمة العشرين #الأرجنتين

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...