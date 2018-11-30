حادث في هونغ كونغ يودي بحياة 5 أشخاص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قتل 5 أشخاص وأصيب 31 آخرين، الجمعة 30 تشرين الثاني (نوفمبر)، بحادث تصادم بين حافلة وسيارة أجرة، في هونغ كونغ.

وأعلنت شرطة هونغ كونغ، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 31 آخرين، جراء حادث التصادم.

وأوضح متحدث باسم الشرطة، أن 3 أشخاص لقوا حتفهم على الفور، في موقع الحادث، بينما لفظ اثنان آخران أنفاسهما الأخيرة، بمستشفى بعد ذلك.

وذكرت وكالة فرانس برس الرسمية أن الحادث حصل في جزيرة "تسينغ يي" وأسفر عن مقتل امرأتين ورجلين وسائق سيارة الأجرة.

وأوضح شهود عيان، أن الحافلة كانت تسير بأقصى سرعة، عندما اصطدمت بسيارة الأجرة.

مصدر الصورة: أ ف ب

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