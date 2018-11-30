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ترامب سيلتقي بوتين سريعاً في قمة العشرين

أخبار الآن | دبي  الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي سريعًا الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب، من دون جدول أعمال مسبق.

وكان ترامب ألغى أمس فجأة، اجتماعًا مزمعًا مع بوتين في الأرجنتين بعد أن احتجزت روسيا ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأطقمها قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

 

Photo Source: gettyimages - picture alliance - Credit - picture alliance / Contributor

 

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