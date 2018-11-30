تحقيق لرويترز.. تتبع معسكرات اعتقال الإيغور بالصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (منى عواد)

قامت وكالة رويترز للانباء بإجراء تحقيق صحفي حول معسكرات إعتقال الإيغور بالصين وتحديداً في إقليم شينج يانغ وتمكنت من رصد بعض هذه المعسكرات

ازدادت معاناة الاقليات الدينية في الصين في السنوات الاخيرة بشكل كبير ولأسباب مختلفة، وتواجه الصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ وتعذيب المعتقلين الإيغور وتشديد القيود على ممارستهم لشعائرهم الدينية وثقافتهم.

هذا الأمر اثار قلق ومخاوف المنظمات والمؤسسات الانسانية , واثار ايضا انتقادات دولية للصين، المتهمة بالتمييز على أساس ديني عِرقي في تعاملها مع المسلمين، لاسيما مع أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ ..

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لجنة تابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتهمت اخيرا الصين بقمع أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، واحتجاز ما يصل إلى مليون شخص داخل معسكرات اعتقال، حيث يتم تعذيبهم هناك وتلقينهم الدعاية الشيوعية، إضافة إلى تعليمهم تبجيل الرئيس شي جين بينغ.

الحكومة الصينية أنكرت وجود مخيمات اعتقال تعسفية في البلاد، وادعى مسؤولون صينيون أن هناك فقط مراكز من أجل إعادة التأهيل والتثقيف ..

وكالة رويترز عملت مع شركة إيرث رايز ميديا، وهي مجموعة غير ربحية تحلل صور الأقمار الصناعية لكي تقوم بتوضيح عمليات بناء وتوسيع 39 من هذه المعسكرات ، والتي تم تحديدها في البداية باستخدام وثائق متاحة للعامة مثل مناقصات البناء.

إعادة النظر في هذه المرافق و جميع المباني كشفت أن مساحة المنطقة المبنية قد تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين أبريل 2017 وأغسطس 2018. وبشكل إجمالي

تُغطي الأجزاء المبنية منطقة بحجم 140 ملعب كرة قدم تقريبا .

قدمت إشعارات البناء المنشورة على المواقع الإلكترونية الحكومية المحلية ، بما في ذلك المناقصات وطلبات الشراء ، أدلة حول موقع وخصائص العديد من المخيمات. تشمل المواصفات الفنية في هذه الوثائق إشارات إلى غرف الحراس وأنظمة المراقبة التي لا تترك "أي نقاط عمياء"، إضافة إلى الأسلحة الآلية و الأماكن الآمنة لتخزينها.

وقال إدوارد بويدا Edward Boyda ، أحد مؤسسي شركة إيرث رايز: " لقد أصبت بصدمة من عدد المخيمات و حجمها الكبير ومدى سرعة نموها. ففي غضون أشهر قاموا بإنشاء مباني مكونة من خمسة طوابق و أطول من ملاعب كرة القدم مصطفين في عرض الصحراء. إن بناء وترتيب المباني متشابه جداً من موقع إلى آخر و في المواقع الجديدة على وجه التحديد ، مما يعني أن هناك سبباً ورائها".

تقول وكالة رويترز ان مكتب الاعلام التابع لمجلس الدولة الصينية و وزارة الخارجية وحكومة شينجيانغ لم ترد على الأسئلة التي وجهتها الوكالة حول هذا الموضوع.

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وزارت رويترز سبعة من المرافق التي تم تحديدها كمعسكرات اعتقال للإيغور من وثائق البناء وصور الأقمار الصناعية. جميع هذه المرافق تفرض جدرانا عازلة وأبراج مراقبة , وحراس مسلحين عند المداخل.

وتشير رويترز إلى انه تم تحديد اثنين من المرافق كمراكز للتدريب المهني. وعندما اقترب المراسلون من المجمعات ، قامت الشرطة بسحبهم وطلبت منهم المغادرة.

حجم شبكة معسكرات الإعتقال كبير للغاية. حيث تم إعادة توظيف العديد من المباني الصغيرة مثل المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة لإحتجاز المسلمين وفقا لسكان شينجيانغ ووثائق البناء والشراء. اثنتان من المعسكرات الأصغر التي زارتها رويترز في السابق كانتا مصنعًا ومدرسة للحزب الشيوعي.

ويقول مراقبون أن حجم معسكرات الاعتقال تتضاعف بشكل مذهل في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين..واشاروا إلى ان الصين تتعامل مع الإسلام وكأنه مرض عقلي”..

ومنذ 2016 صعدت الصين قمعها على أقلية الإيغورمن بين هذه الإجراءات القانونية حظر بعض الأسماء الإسلامية للأطفال الرضع، ومنع اللحى الطويلة والحجاب، وكذا تجريم عدم مشاهدة التلفزيون الحكومي وعدم إرسال الأطفال إلى المدارس الحكومية. كما يجري الحديث عن استخدام السلطات تقنيات التعرف على الوجوه وتتبع تحركات السكان في كل خطوة يخطونها.

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