العالم الصيني يتجاهل التنديدات الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

أثار عالم الجينات الصيني جْيَان كُوِي ضجة كبيرة بعدما أعلن عن نجاحه في إحداث تعديل جيني على توأمين وهما في رحم الأم. في مدينة هونغ كونغ الصينية، انعقد مؤتمر علميّ عالمي أدان منظّموه التجربة التي ادعى العالم الصيني اجراءها, واصفين إياها بالعمل المقلق وغير المسؤول، في وقت تتعالى فيه التنديدات بهذه التجربة .

اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي أكدت أنه حتى لو تم التحقق من هذه التعديلات.. فقد كان الإجراء غير مسؤول ولم يمتثل للمعايير الدولية. ووفقا للمشاركين بقمة هونغ كونغ، هناك أسئلة خطيرة لا تزال بحاجة إلى إجابة، حيث أعرب أحد العلماء عن قلقه مشيرا إلى وجود "افتقار مقلق للرقابة أو التدقيق في خطط كوي قبل أن يبدأ حتى في إجراء تجارب بشرية ونقص كامل للشفافية طوال العملية".

بدورهم علماء صينيون أدانوا ما قام به كوي، وفتحت الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا، التي يعمل فيها كوي أستاذا مساعدا، تحقيقا في الأمر بالتزامن مع إعطائه إجازة دون أجر من عمله. عالم الجينات لم يشارك في مؤتمر هونغ كونغ الذي خصص لبحث صحة ادعاءته، وتجاهل التنديدات الدولية معبرا عن فخره بإجراء تلك التجربة.

الحكومة الصينية أمرت بوقفٍ مؤقت لأنشطةِ أبحاثِ تعديلِ الجينات البشرية.

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