الادعاء العام الياباني يقرر احتجاز غصن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رئيس مجلس إدارة شركة نيسان، كارلوس غصن، سيظل قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى حتى يتم الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية حسبما قال الادعاء العام الياباني. الادعاء العام وافق الأسبوع الماضي على احتجاز غصن دون توجيه اتهامات رسمية له، كما هو متعارف عليه في التحقيقات اليابانية.

ويستطيع الادعاء العام اعتقال المشتبه بهم لفترة تصل إلى 20 يوماً من دون توجيه اتهامات، لكسب الوقت لتوجيه المزيد من الاتهامات. وألقي القبض على غصن، وغريغ كيلي، المسؤول التنفيذي بشركة نيسان، في 19 نوفمبر. ويقبع المسؤولان قيد الاحتجاز في طوكيو.

وقال شين كوكيموتو، نائب المدعي العام لمنطقة طوكيو، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن السلطات لا تعتزم إطلاق سراح غصن بسبب الاهتمام الدولي أو القلق بشأن قضيته، وفقاً لوكالة "أسوسييتد برس".

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