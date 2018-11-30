أوكرانيا تمنع مواطنين روس من دخول أراضيها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ذكر السلطات الأوكرانية أنها لن تسمح للرجال الروسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً بدخول البلاد خلال فترة إعلان قانون الطوارئ أو ما يعرف سابقاً بقانون الأحكام العرفية.

وأضاف بيترو تسيجيكال، رئيس إدارة الحدود في أوكرانيا، "نستثني الحالات الإنسانية من هذا القرار" مثل الأشخاص الذين يسافرون لحضور جنازات.

وجاءت مبادرة هذا المرسوم، بعد أن منعت سفن حربية روسية الأحد 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 3 سفن أوكرانية حربية مع طواقمها من دخول مياه بحر آزوف عبر مضيق كيرتش.

وأعلنت موسكو أن السفن الأوكرانية انتهكت السيادة الروسية وعبرت الحدود بصورة غير شرعية، مما اضطر خفر السواحل الروسي لاحتجاز السفن الثلاث واقتيادها بطواقمها إلى شبه جزيرة القرم على ذمة التحقيق.

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