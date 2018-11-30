أطفال بأستراليا يضربون عن الدراسة بسبب سياستها المناخية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر أستراليا واحدة من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم لأسباب منها اعتمادها على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، لهذا السبب أضرب آلاف من الأطفال عن الدراسة في جميع أنحاء استراليا يوم الجمعة للاحتجاج على تقاعس الحكومة عن التحرك بشأن تغير المناخ، الأمر الذي دفع أحد الوزراء لتوبيخهم قائلا "إنهم يعرضون أنفسهم "للفشل".

وتجمع الأطفال والآباء والمدرسون في الحي التجاري بوسط سيدني خلال ساعة الغداء، مرددين هتافات تطالب برحيل رئيس الوزراء "سكوت موريسون"، وشهدت مدن ملبورن وبرزبين وبيرث وغيرها احتجاجات مشابهة بعد أن خرج التلاميذ في العاصمة كانبيرا في احتجاج هذا الأسبوع، وفق موقع "رويترز".

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشود التي ترتدي الزي المدرسي "هذه مجرد البداية. هذا أول إضراب لنا وأول تحرك لنا معا، سنواصل قيادة المزيد من الحملات حتى يحدث شيء"..



مصدر الصورة (australiangeographic)



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