صور لعلماء قريباً على العملة البريطانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

طلب البنك المركزي البريطاني من المواطنين ترشيحَ أسماء علماء بريطانيين بارزين، للظهور على ورقة نقدية جديدة من فئة 50 جنيها إسترلينيا.

وقال محافظ البنك البريطاني مارك كارني، إن أحد الشخصيات من العلماء يمكن أن يأتي من أي مجالٍ من مجالات العلوم، وليس الاقتصاديين الذين تم استبعادهم من الترشيح.

أما الورقة النقدية الحالية فئة 50 جنيها إسترلينيا، فتضم الرائدين في المحركات البخارية ماثيو بولتون وجيمس وات.



وتعد الفئة النقدية الأعلى في بريطانيا، أحدث ورقة نقدية يتم إعادة تصميمها وتحويلها من ورق إلى مادة البوليمر الأكثر أمناً وديمومة.



وأمام البريطانيين أسماء كثيرة يمكنهم الاختيار من بينها, فمن عالم الفيزياء ستيفن هوكينغ، الذي توفي في شهر آذار / مارس الماضي، و دوروثي هودجكين، التي فازت بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1964.



ويمكن تقديم الاقتراحات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي البريطاني حتى 14 كانون الثاني / ديسمبر المقبل, حيث ستقوم لجنة بوضع قائمة مختصرة للتوصيات وسيكون الاختيار النهائي في العام المقبل.



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