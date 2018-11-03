المتهم بقضية الطرود الملغمة يواجه السجن 48 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن سيزار سايوك الرجل المشتبه به في قضية الطرود الملغومة يواجه السجن لمدة تصل إلى 48 عاما كما سينقل من فلوريدا إلى نيويورك لمحاكمته هناك أمام محكمة فدرالية.

وقال محامو سايوك أمام محكمة فدراليّة في ميامي إنّهم سيطلبون خلال الجلسة في نيويورك إطلاق سراحه بكفالة، بالمقابل قال المدّعون العامّون الفدراليون إنّهم سيعارضون إطلاق سراحه، بحسب ما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد.

واعتقل سايوك "56 عاما" قبل أسبوع بتهمة إرسال عبوّات ناسفة إلى كلّ من الرئيس السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن والمرشّحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية في 2016 هيلاري كلينتون والممثّل روبرت دي نيرو وشخصيّات أخرى.

وكان سايوك يقيم في شاحنة مغطّاة بملصقات مؤيّدة لترامب عندما اعتقل في بلانتيشن بولاية فلوريدا.

وسايوك المسجّل كناخب في الحزب الجمهوري ولديه تاريخ إجرامي، يواجه حالياً عقوبة تصل إلى السجن لمدّة 48 عاماً، ومن المتوقّع أن يواجه اتّهامات أخرى في قضية الطرود البريدية المفخّخة التي أثارت توتّرا في البلاد قبل الانتخابات النصفية المقرّرة هذا الشهر.

وأرسلت العبوات الناسفة بالبريد، وتمّ تعقّب سايوك بعد رصد بصمات أصابعه وحمضه النووي على أحد الطرود، بحسب مكتب التحقيقات الفدرالي.

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