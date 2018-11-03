أوروبا لن تتمكن من مواجهة العقوبات على إيران

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رجحت تقارير أوروبية فشل الآلية الأوروبية التي تسعى لتخفيف العبء عن كاهل طهران في مواجهة الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي لمن ترحم أحداً.



و نقلت التقارير عن مسؤولين أن المساعي الأوروبية ومنه المنظومة المالية المستقلة للتبادل التجاري مع إيران لن تتمكن من مواجهة العقوبات بسبب خشية معظم الشركات من تعرضها لعقوبات واشنطن.

وكانت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن آلية خاصة، تسهل لإيران الاستمرار في علاقاتها التجارية مع العالم، وتصدير منتجاتها النفطية، في مسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

و قالت صحيفة لوموند الفرنسية "إن أوروبا لن تستطيع تنفيذ وعودها بإنقاذ طهران من الخسائر مؤكدة أن العقوبات الأمريكية لن ترحم أحدا".

وتدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستستهدف صادرات النفط الإيرانية، لمواجهة الإرهاب الإيراني وأطماع نظام طهران التوسعية.

واستجابت كثير من الشركات الغربية لتحذير واشنطن بالخروج من السوق الإيرانية قبل حلول الموعد المحدد للعقوبات.

وأشارت لوموند إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، التقى نظيرته الألمانية آنتيه ليندرتسه لبحث تطبيق الآلية الأوروبية، إلا أن هناك تكهنات بعدم جدواها، مقابل القرار الأمريكي بمعاقبة إيران.

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