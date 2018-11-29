واشنطن تدين غياب الإصلاحات الصينية في المجالات التجارية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أبدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أسفها لغياب إصلاحات صينيّة في مجال السياسة التجاريّة، مهدّدةً بفرض رسوم على السيّارات المستوردة من العملاق الآسيوي. وقال الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتايزر في بيان "أنه في الوقت الحاضر لم تأت الصين إلى طاولة (المفاوضات) بمقترحات تهدف من خلالها إلى إصلاح كبير" لممارساتها التجاريّة.

كما ندّد لايتايزر بالرسوم الجمركيّة الصينيّة بنسبة 40% المفروضة على السيّارات الأميركيّة وأضاف "وفقًا لطلب من الرئيس (ترامب)، سأدرس كلّ الأدوات المتاحة لتحقيق المساواة في الرسوم الجمركية المفروضة على السيّارات".

غير أنّ واردات السيّارات الصينيّة لا تُمثّل سوى حصّة هامشيّة من إجمالي واردات السيّارات في الولايات المتّحدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت من المرتقب أن يلتقي ترامب نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في بوينس ايرس نهاية الأسبوع.

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