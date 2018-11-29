مقتل قيادي كبير لجماعة مسلحة في كشمير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتلت القوات الهندية الأربعاء في الشطر الهندي من اقليم كشمير المتنازع عليه، قياديا كبيرا في منظمة "لشكر طيبة" الجهادية الباكستانية خلال تبادل عنيف لإطلاق النار، تبعه اشتباكات مع محتجين. وقتل الباكستاني نافييد جات ومسلح آخر بعد أن حاصرتهما قوات الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية وعناصر وحدة مكافحة التمرد الشرطية في قرية شاترغام في وسط كشمير.

وتعد جماعة لشكر طيبة، التي تتهمها نيودلهي بالوقوف خلف هجمات بومباي الدامية في 2008، إحدى الجماعات المسلحة التي تقاتل القوات الهندية منذ عقود، سعيا وراء استقلال كشمير أو ضمها لباكستان. وقال قائد الشرطة منير أحمد خان لوكالة فرانس برس "حققنا نجاحا. نافيد جات من ضمن القتلى".

والأحد الفائت، قتل ثمانية أشخاص في أعمال عنف في الشطر الهندي من اقليم كشمير المتنازع عليه، ما رفع إلى 22 عدد القتلى في ختام أحد أكثر الأسابيع دموية في المنطقة التي تشهد أسوأ أعمال عنف في عشر سنين. وأعلن مراقبون حقوقيون في كشمير أنّ 528 شخصا قتلوا هذا العام في النزاع الدامي في منطقة جبال الهيمالايا المتنازع عليها بين الهند وباكستان، بينهم 145 مدنيا. وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بكامل المنطقة وخاضا حربين في هذا السياق.

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