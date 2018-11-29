قتلى بهجوم على شركة أمن بريطانية في كابول

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 19 آخرين بجروح جراء هجوم نفذه مسلحون على معسكر لشركة أمنية بريطانية في العاصمة الأفغانية كابول، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن عددا من المسلحين دخلوا معسكرا لشركة G4S البريطانية بعد تفجير سيارة مفخخة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية قوله إن 10 جثث و19 مصابا نقلوا إلى مستشفيات العاصمة، كما أكدت شركة G4S الأمنية التي تتولى توفير الحماية للمنطقة المحيطة بالسفارة البريطانية في كابول، مهاجمة أحد مواقعها.

وأعلنت جماعة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت أنه يأتي ردا على عمليات القوات الأمنية الأفغانية في ولايتي هلمند وقندهار جنوبي البلاد.

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