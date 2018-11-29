ترامب يلغي اجتماعه ببوتين على هامش قمة العشرين

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاجتماع الذي كان مقرراً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة العشرين في الأرجنتين بسبب تطورات الأزمة الأوكرانية.

وكان مستشار الرئاسة الروسية يوري أوشاكوف، قال الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأول من ديسمبر، على هامش قمة العشرين التي تعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس الروسي سيبدأ السبت المقبل، بإفطار صباحي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ثم يعقبه عدد من الاجتماعات الثنائية تشمل محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

وحينها، أشار مستشار الرئاسة الروسية إلى أن الجانبين اتفقا على مكان وموعد عقد الاجتماع، دون تأكيدات بذلك.

وقبله، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، "لقد أكدت واشنطن اللقاء، مضيفاً أن المواضيع التي سيبحثها الرئيسان "العلاقات الثنائية والامن الاستراتيجي ونزع الاسلحة.

وتشهد العلاقات بين روسيا وأكروانيا توتراً منذ الأحد في أسوأ صراع قوة منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014، بعدما قام خفر السواحل الروسي باعتراض ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة القرم.

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