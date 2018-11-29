بالصور.. "بوشكار" الهندية حيث أكبر سوق للإبل في العالم

أخبار الآن | راجستان - الهند (جنان موسى)

صور رائعة لم تروها من قبل، التقطتها مراسلة "أخبار الآن - جنان موسى"، خلال رحلتها الأخيرة إلى أراضي الهند الساحرة:

جامع في ديلهي. الإسلام هو ثاني أكبر ديانة في الهند.

بائع ورود في ديلهي القديمة. ينتشر باعة الورد بكثرة في الطرقات في فصل الخريف من كل عام تحضيرا لقدوم عيد الديفالي او عيد الانوار.

ديلهي القديمة مزدحمة للغاية.

حلاق في ديلهي. نعم، على جانب الطريق.

فرقة رقص بوليوود

مراسلتنا جنان موسى تحاول تعلم بعض حركات الرقص الهندي.

قصر على اعلى جبل في بلدة نمرانا الهندية تم تحويله الى فندق.

المشهد الصباحي في احدى القرى الهندية. كل الحيوانات التي تخطر في بالك ستصادفها على الطريق العام.

قصر نمرانا ومراسلتنا.

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تصوير جوي من بلدة بوشكار الهندية لأكبر سوق للإبل في العالم

قصر الرياح في جايبور صمم خصيصا لتتمكن قديما نساء المهاراجا من مشاهدة الحياة اليومية في الشارع دون ان ينظر احد اليهن.

داخل احد البيوت التاريخية

معبد القرد. يستحم المصلون في هذه البركة لاعتقادهم انها مقدسة.

يجلس مع حية الكوبرا وكأن ذلك شيئا عاديا.

معبد القرد من زاوية مختلفة.

تجميل الابل وتزيينها لتلفت الأنظار.

تغلب على خوفك من القرود قبل الذهاب الى الهند.

بيع وشراء الابل في اكبر سوق للابل في العالم.

وصول الابل من كل حدب وصوب الى اكبر معرض للابل في العالم.

اكثر من 30 الف ابل مجتمعة في هذا المعرض.

مراسلتنا جنان بالزي الهندي في معرض الابل

اطفال يتشبهون بأحد الالهة للحصول على النقود من المارة

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