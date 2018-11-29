الاتحاد الأوروبي يدين استخدام روسيا للقوة في مضيق كيرتش

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن استيائه من استخدام روسيا للقوة، يوم الأحد الماضي، ضد سفن البحرية الأوكرانية، في مضيق كيرتش، قبالة شبه جزيرة القرم، واصفاً الحادث بأنهُ "غير مقبول".

وفي بيان صدر الأربعاء، قالت منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، إن التكتل "يتوقع من روسيا ضمان المرور دون عوائق وبحرية عبر مضيق كيرتش، من وإلى بحر آزوف، وفقاً للقانون الدولي".

وأضاف البيان: "ندعو الجميع لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتهدئة الوضع على الفور".

وذكر البيان "في هذا السياق ، ندعو بقوة روسيا إلى الإفراج عن السفن التي تم الاستيلاء عليها وطاقمها ومعداتها دون شروط ودون تأخير".

كان خفر السواحل الروسي قد فتح النار على العديد من السفن التابعة للبحرية الأوكرانية، ثم احتجزها يوم الأحد الماضي في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل بين البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم.

وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي، بينما وتعتبر أوكرانيا شبه جزيرة القرم جزءاً من أراضيها.

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