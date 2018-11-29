أزمة في برلمان بريطانيا.. ماذا لو رفض مجلس العموم صفقة ماي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سيختتم مجلس العموم البريطاني الثلاثاء 11 كانون ثاني (ديسمبر)، 5 أيام من المداولات بالتصويت على مقترح الحكومة بالموافقة على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والإعلان السياسي المرافق.

ووفقاً لموقع الـ "بي بي سي" البريطاني، فإن ٨١ من أعضاء حزب المحافظين في البرلمان معارضين لهذا المقترح ما يضع رئيسة الوزراء تيريزا ماي، رئيسة حزب المحافظين، في موقف صعب لتمرير هذا المقترح الذي لا يحتاج إلى أكثر من 7 أصوات مضادة من أعضاء حزبها المتمردين ليتم إيقافه.

وبالنظر إلى معارضة كل من حزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار والحزب الأسكتلندي الوطني للمقترح، فإن اتفاق الانسحاب سيجري رفضه في مجلس العموم.

وإذا رفض البرلمان الاتفاق، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ووفقاً لكل من قانون الاتحاد الأوروبي وقانون الانسحاب البريطاني، فسيكون الخروج في الساعة 11 ليلاً من يوم 29 آذار (مارس) عام 2019، ليتم بعد ذلك وقف تطبيق معاهدات الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة.

إلا أن المدة المحددة بثلاثة أسابيع بين رفض مقترح الحكومة وتقديم الوزراء للمقترح المطلوب للمضي قدماً ستشهد ظهور سيناريوهات مختلفة إحداها محاولة أخرى لتمرير اتفاق الانسحاب في البرلمان من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أو إجراء استفتاء شعبي ثانٍ لوقف عملية الخروج في حال أجمع نواب البرلمان على ذلك.

وتعهد إلى الآن 8 نواب محافظين و44 من نواب حزب العمال بتأييد إجراء استفتاء ثانٍ، إلا أن ماي لا زالت ترفض إعادة الاستفتاء، كما أن إجراء كهذا يتطلب من الحكومة إعداد تشريعات جديدة تبعاً لقانون الاستفتاءات والانتخابات لعام 2000 يوافق عليها مجلس العموم.

ولإجراء انتخابات عامة، يجب أن يصوت ثلثا النواب لصالح إجراء الانتخابات أو أن تصوت الأغلبية النيابية لحجب الثقة عن الحكومة، ما يعطي الفرصة لإيجاد زعيم بديل يقود الأغلبية في مجلس العموم، كما ظهر مؤخراً تفاوضاّ على الخروج دون اتفاق، أي بقاء المملكة المتحدة عضو في الاتحاد الأوروبي لمدة عام مقابل مبلغ مالي قبل خروجها وفقاً لبنود منظمة التجارة العالمية.

ولا تشير التقارير الحالية إلى إمكانية فوز اتفاق الحكومة بموافقة مجلس التعاون، إلا أن المفاوضات المستمرة قد تقلب المعايير والموازنات.

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