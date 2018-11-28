موظفو غوغل يعترضون على محرك البحث الصيني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع أكثر من 300 موظف في غوغل، رسالة تطلب من إدارة شركتهم إلغاء خطط مثيرة للجدل لإنشاء نسخة خاضعة للرقابة من محرك بحث الشركة في الصين، والمشار إليه باسم .Project Dragonfly

والرسالة تدعم حملة منظمة العفو الدولية ضد المشروع، والتي تشمل الاحتجاجات المخطط لها خارج عدة مكاتب لغوغل. واعترض الموظفون في الرسالة على "التقنيات التي تساعد الأقوياء في قمع الضعفاء ".

وواجهت الشركة ضغوطاً متزايدة من الساسة الأمريكيين لإنهاء المشروع، حيث انتقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس المشروع علناً، قائلاً إنه "سيعزز رقابة الحزب الشيوعي ويعرض خصوصية العملاء الصينيين للخطر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها موظفو غوغل مشكلة مع طموحات الشركة لإنشاء تطبيق بحث خاضع للرقابة في الصين. ولكن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها الموظفون علنًا إلى وضع حد لها.

وذكرت تقارير أن هذا المشروع "سيضع قائمة سوداء للاستعلامات الحساسة" من بحث غوغل في الصين، بما في ذلك مواضيع محظورة مثل حقوق الإنسان والديمقراطية.

وألغت غوغل في وقت سابق خططا لتوسيع نشاطها التجاري بالصين في عام 2010 بسبب المخاوف بشأن مشاركة الحكومة في الهجمات الإلكترونية وأمور تتعلق بحرية التعبير لدى المواطنين.

وكان الرئيس التنفيذي لغوغل ساندر بيتشاي، قد دافع عن قرار الشركة بدخول السوق الصينية، معتبراً أن الشركة تعمل دائمًا على تحقيق التوازن بين قيمها عند الالتزام بالقوانين المحلية في البلدان الأخرى.

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