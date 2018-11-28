فرض قانون الطوارئ في مناطق من أوكرانيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو قانون الطوارئ الذي يسري على المناطق الحدودية مع روسيا على خلفية التوتر في جزيرة القرم المتمثل باحتجاز موسكو ثلاث سفن حربية أوكرانية.

وأكد المتحدث باسم الرئيس الاوكراني أن قانون الطوارىء سيفرض لمدة ثلاثين يوما في عشر مناطق على الحدود مع روسيا والبحر الأسود وبحر آزوف. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن خفر السواحل الروسي أدى "واجبه العسكري". وقال خلال منتدى اقتصادي في موسكو "أدوا واجبهم العسكري بشكل مثالي وبدقة، في حماية حدود روسيا" مبررا تحركهم بأن أفراد الطواقم الاوكرانية لم يردوا على تحذيرات القوات الروسية.

ويأتي ذلك بعدما حذر الرئيس الاوكراني من حشد للقوات الروسية قرب الحدود الاوكرانية، في تصعيد يعتبر الاسوأ منذ سنوات بين البلدين. وكتب المتحدث الرئاسي الاوكراني سفياتوسلاف تسيغولكو على فيسبوك أن "الرئيس بوروشنكو وقع القانون" في إشارة إلى القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني الاثنين بعد حادث الاحد بين خفر السواحل الروسي والبحرية الاوكرانية. وتُواجه كييف وموسكو أسوأ أزمة منذ سنوات، بعد احتجاز القوّات الروسية ثلاث سفن أوكرانيّة الأحد إثر اتّهامها بدخول المياه الروسيّة بشكل غير شرعي قبالة سواحل القرم في بحر آزوف.

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