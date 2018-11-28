زعيم كوريا الشمالية مستعد لقبول تفتيش موقع نووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونغبيون.

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الثلاثاء، نقلا عن مصدر دبلوماسي كبير، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مستعد للسماح للمفتشين بدخول المجمع النووي الرئيسي للبلاد في يونغبيون.

ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن الزعيم كيم أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، خلال قمتهما في سبتمبر أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات مماثلة فإنه لن يكون فقط مستعدا لإغلاق منشآت يونغبيون النووية بل سيسمح أيضا بالتحقق.

وبحسب رويترز، ذكر المصدر أن مون أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسالة عندما اجتمعا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وعبر كيم في السابق عن استعداده لإغلاق الموقع إذا اتخذت واشنطن خطوات "مماثلة" لكن لم ترد أنباء عن استعداده للسماح للمفتشين بالتحقق.

وشددت الولايات المتحدة على أهمية التحقق خلال مفاوضاتها مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

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