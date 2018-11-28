روسيا ستنشر نظام "أس-400" في القرم

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الروسي أن نظاما جديدا لصواريخ أرض-جو أس-400 سينشر قريبا في جزيرة القرم شبه الجزيرة الاوكرانية التي ضمتها روسيا في 2014.



وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية الكولونيل فاديم استافييف إنه سيتم قبل نهاية العام الحالي نصب نظام الدفاع الجوي في موقع قتالي لحماية المجال الجوي للاتحاد الروسي.

والأحد الماضي وقع حادث بين خفر السواحل الروسي وثلاث سفن تابعة للبحرية الاوكرانية حاولت دخول بحر آزوف عبر مضيق كيرتش الخاضع لسيطرة روسيا، ما أدى الى احتجاز السفن الثلاث قبالة القرم مع أفراد الطواقم البالغ عددهم 24 بحارا بينهم ثلاثة جرحى.

وهي أول مواجهة مسلحة بين أوكرانيا وروسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في آذار/مارس 2014.

وكان مصدر في أجهزة الامن الروسية أعلن في أيلول/سبتمبر لوكالة ريا نوفوستي أن نظاما رابعا من أنظمة إس-400 سينشر في القرم قرب دجانكوي المدينة الصغيرة الواقعة قرب "الحدود" مع أوكرانيا.

ونظام إس-400 البالغ مداه نظريا 400 كلم هو الأحدث بين أنظمة الدفاع الجوي والانظمة المضادة للصواريخ، الروسية ويعتبر فخر صناعتها العسكرية.

وتم بيعه الى الهند لكن أيضا الى تركيا ما أثار غضب حلفاء غربيين لانقرة داخل حلف شمال الاطلسي لا سيما واشنطن.

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