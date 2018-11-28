عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

تعيين أول قائدة للجيش بين دول الناتو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

عينت حكومة سلوفينيا، امرأة لقيادة الجيش، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وستصبح الجنيرال إلينكا إرمينك المرأة الوحيدة التي تشغل حاليًا منصب قائد القوات المسلحة بين دول حلف شمال الأطلسي -الناتو، وفقا لأسوشيتد برس.

وتحل إرمينك، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، محل الجنرال آلان غيدير، بعد أن عملت نائبة له منذ أوائل العام الجاري.

وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن أمله في أن يؤدي تعيين إرمينك إلى “تحسين أداء الجيش”.

يشار إلى أن قوام القوات المسلحة في سلوفينيا، البالغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة، يصلح إلى نحو سبعة آلاف و500 جندي، بما في ذلك العناصر العاملة والاحتياط، حسب أسوشيتد برس.

المزيد:

ماي: الانفصال سيسمح لنا بإبرام اتفاق تجارة مع واشنطن

 

الصورة: إرم نيوز

#أخبار عالمية #المرأة #الناتو #سلوفينيا #الجيش

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...