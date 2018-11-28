تعيين أول قائدة للجيش بين دول الناتو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

عينت حكومة سلوفينيا، امرأة لقيادة الجيش، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وستصبح الجنيرال إلينكا إرمينك المرأة الوحيدة التي تشغل حاليًا منصب قائد القوات المسلحة بين دول حلف شمال الأطلسي -الناتو، وفقا لأسوشيتد برس.

وتحل إرمينك، التي تلقت تعليمها في بريطانيا، محل الجنرال آلان غيدير، بعد أن عملت نائبة له منذ أوائل العام الجاري.

وأعرب الرئيس السلوفيني بوروت باهور عن أمله في أن يؤدي تعيين إرمينك إلى “تحسين أداء الجيش”.

يشار إلى أن قوام القوات المسلحة في سلوفينيا، البالغ تعداد سكانها نحو مليوني نسمة، يصلح إلى نحو سبعة آلاف و500 جندي، بما في ذلك العناصر العاملة والاحتياط، حسب أسوشيتد برس.

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الصورة: إرم نيوز