باريس تترقب مواجهات جديدة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

تترقب العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع الجاري، اندلاع مواجهات جديدة، بعدما هدد أصحاب "السترات الصفراء" بالتصعيد..

"السترات الصفراء" هي حركة شعبية بدأت كرد فعل على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون زيادة الضرائب على الوقود.

وتعهد المتظاهرون، الذين ارتدوا وأطلقوا على أنفسهم اسم "السترات الصفراء"، باستهداف أكشاك الرسوم والطرق.

القانون في فرنسا يفرض على سائقي السيارات الاحتفاظ بسترة صفراء فسفورية في مركباتهم لارتدائها حال وقوع مصاعب ولهذا اختاروها كرمز لهم

تنظيم داعش دخل على خط المظاهرات التي ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" بنشر ملصقات تحرض على استغلال الاحتجاجات وتنفيذ هجمات ضد المدنيين

وتتخوف قوات الأمن من اندلاع مواجهات جديدة بين المتظاهرين والشرطة، على غرار ما حدث السبت الماضي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن حوار مجتمعي شامل لتوضيح أهمية الانتقال البيئي، معربا عن تفهمه "لحالة الغضب" لدى الفرنسيين، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يتنازل عن مواجهة الذين يهدفون للتخريب"

وأظهر استطلاع للرأي، قام به موقع "لو فيغارو" الفرنسي، أن أكثر من 80 في المئة من المشاركين، الذين بلغ عددهم نحو 80 ألف، لم يقتنعوا بما صرح به ماكرون.

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