الصين.. ثعبان ينتقم من رجل اغتصب امرأة بالتهديد (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ميرور )

أحياناً تكون العدالة الإلهية أسرع تحققاً من عدالة البشر ، ففي الصين تعرضت سيدة للاغتصاب بعد أن هُددت بالثعابين السامة ، لكن سحر المجرم انقلب عليه في النهاية .

فقد عُثر على رجل صيني ميتًا بغرفته في فندق بمدينة "فوتشو" بعدما تعرض للدغة ثعبان قوية، كان يحمله لتهديد سيدة رفضت الخضوع لرغباته الجنسية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، كشف تقرير الشرطة أن فان استدرج ضحيته إلى غرفة فندقه قبل أن يستخدم 3 ثعابين لتهديدها واغتصابها.

وقال هوانغ شياو يون ضابط الشرطة في مقاطعة “تشينغيون”: “لقد كانت الضحية خائفة من الثعابين، لذلك وافقت على مطالبه”.

ووفقًا لأقوال الضحية، كان يلعب في الحمام مع ثعابينه عندما لدغه أحدها، ولكنه لم يذهب إلى المستشفى بل استلقى في فراشه منتظرًا أن يتعافى تلقائيًّا.

انتهزت الضحية فرصة فقدانه الوعي، وهربت من غرفة الفندق لإبلاغ الشرطة، ولكن عندما وصلت الشرطة كان فان مات من لدغة الثعبان.

وفي الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة الفندق، يمكن رؤية أحد الثعابين وهو يهرب من الغرفة قبل دقائق من العثور على فان ميتًا.

جدير بالذكر أن رجال الإطفاء والإنقاذ قد اصطادوا الثعبان وكشفوا أنه نوع سام للغاية يعيش في الصين وجنوب شرق آسيا.

ومن جانبها تحقق السلطات في تهمة الاغتصاب، وأمروا بإيقاف الفندق عن العمل حتى انتهاء التحقيق.

مصدر الصور : موقع ميرور

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