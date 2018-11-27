ماي: الانفصال سيسمح لنا بإبرام اتفاق تجارة مع واشنطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي،يوم الاثنين، إن اتفاق مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي يَسمح لها بتوقيع اتفاقات تجارة مع الولايات المتحدة .

جاء هذا بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاتفاق قد يعيق التجارة بين البلدين.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي "الإعلان السياسي الذي اتفقنا عليه مع الاتحاد الأوروبي واضح للغاية. ستكون لنا سياسة تجارية مستقلة بحيث تستطيع المملكة المتحدة توقيع اتفاقيات تجارة مع دول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة". حسب رويترز.

أضافت "نضع بالفعل الأساس لاتفاق طموح مع الولايات المتحدة من خلال مجموعات العمل المشتركة بيننا، والتي اجتمعت خمس مرات إلى الآن".

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