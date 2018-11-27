تعرف على أبرز قادة داعش الأجانب الذين تم قتلهم

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة ( جمال لعريبي )

في هذا التقرير نعرض لكم قائمة اسماء للعديد من قادة تنظيم داعش الاجانب كانوا قد قتلوا جراء غارات بالطيران الحربي او الطائرات المسيرة التابعة للتحالف الدولي وكان لمقتلهم أثر كبير على داعش عسكرياً ولوجستياً وايضا إعلامياً.

توسعت قائمة أهم قياديي "داعش" القتلى خلال السنوات الاخيرة و خاصة منهم الاجانب , تبخر حلم الزعامة وتبخر معها حلم انشاء الدولة المزعومة لتتحول الى مقابرلهم و نستعرض لكم ابرز القيادات الداعيشية و البداية مع المفتي الشرعي لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، أبو بكر القحطاني :

كشفت مصادر عسكرية عراقية عن مقتل المفتي الشرعي لتنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، أبو بكر القحطاني، جراء غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف الدولي في مدينة تلعفر، الواقعة على بعد 70 كم غرب الموصل في محافظة نينوى، والقحطاني هو عمر بن سعود القحطاني، سعودي الجنسية، عمره 41 عاماً، ويعد من أحد أبرز قيادات الصف الأول في "داعش"، وقد انضم إلى التنظيم عام 2012، بعد إطلاق السلطات السعودية سراحه إثر انخراطه فيما يعرف بـ"كراسي المناصحة الخاصة بمعالجة الفكر المتطرف".

وتولى القحطاني عدة مناصب في سورية، غالبيتها شرعية وليست قتالية، وتنسب له الفتوى التي أباحت قتل أفراد عشيرتي البو نمر العراقية، وعشيرة الشعيطات السورية، بعد رفض وجهاء وأعيان العشيرتين مبايعة التنظيم و"الاعتراف بخلافته".

مقتل نائب البغدادي ابو عبدالرحمن التميمي العتيبي الجزراوي في ضربة جويةللتحالف الدولي بمعلومات من جهاز المخابرات الوطني العراقي، اثر ضربة جوية في منطقة الهجين شرق سورية يوم 20/1/2018،،حيث تأكد مقتل المدعو ابو صالح حيفا " اياد العبيدي" نائب البغدادي بعد ابو علي الأنباري

تنظيم "داعش" يعترف رسميًّا بمقتل أميره الشرعي ومفتيه العام، عثمان آل نازح، إثر غارة جوية لطائرات التحالف في مدينة عين العرب السورية في (1 يناير 2015م).

وتولى "آل نازح" المكنى بـ"أبي البراء" رئاسة ديوان التعليم قبل إعلان التنظيم ما زعموا بأنها "الخلافة الإسلامية"، كما كان من المقربين للبغدادي، ونُشرت له فتاوى تكفيرية عدة بعد توكيله بمهمة الإفتاء للتنظيم، ، وشارك في معارك عدة تولى قيادة معظمها، منها معارك القصير التي هزم فيها التنظيم .

كشف تنظيم داعش عن مقتل السعودي، أنس النشوان.. فمن هو النشوان؟

أكدت حسابات الكترونية تابعة لتنظيم “داعش”، مقتل أحد أبرز قادة التنظيم، وهو السعودي “أنس النشوان”، صاحب فتوى جز رؤوس الإثيوبيين في ليبيا، وذلك خلال معارك في منطقة السخنة بريف حمص وسط سوريا.

وظهر النشوان، الملقب بـ”أبي مالك التميمي”، في مقطع مصور بثته مؤسسة اعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي ، تضمَّن قتلا بإطلاق الرصاص والذبح لعدد من المسيحيين الإثيوبيين في ليبيا.كما برز اسمه من خلال ما سمي بالرسائل الشرعية التي تركزت على أحكام التكفير والقتل والتحريض على القيام بعمليات إرهابية في الأراضي السعودية، وقتل رجال الأمن مؤصلاً لفكرة "الذئاب المنفردة".



من هو تركي البنعلي.. مفتي داعش القتيل في الميادين؟

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في بيان له، مقتل "مفتي" التنظيم تركي البنعلي في ضربة جوية في بلدة الميادين السورية في 31 مايو

سافر إلى ليبيا في العام 2013 وتحديدا مدينة سرت و طالب فيها سكان المدينة بإتمام البيعة لزعيم داعش أبوبكر البغدادي، ومن ثم ظهر في مدينة الرقة السورية في يوليو 2015، وعاد مرة أخرى إلى مدينة سرت وسط ليبيا، بعد مقتل الأنباري في غارة أميركية على منطقة الفتائح شرق مدينة درنة عام 2015، وذلك بهدف تنظيم صفوف مقاتلي داعش، ووضع الترتيبات الإدارية بتفويض من البغدادي.



مقتل الداعشي أبو عبدالبر الكويتي

أعلنت مصادر عسكرية مقتل الداعشي أبو عبدالبر في ســــورية ، في قصف لطائرات قوات التحالف، مبينة أن القصف استهدف سجناً كان متواجداً فيه بعد أن سجنه رفاقه في تنظيم «داعش» بعد أن شب خلاف بينهم بسبب تفسيرات متعلقة بالغلو.

قُتل مغني راب ألماني تحوّل إلى مقاتل في تنظيم داعش الإرهابي وعرِف باسم أبو طلحة الألماني بغارة على بلدة غرانيج في محافظة دير الزور، شمال غربي سورية،

وكان مغني الـراب دينيس كوسبيرت المعروف باسم «ديسو دوغ» من أشهر المقاتلين الأجانب في التنظيم، وظهر في تسجيلات دعائية عدة حاملاً في أحدها رأساً مقطوعة .



مقتل عمر الشيشاني

ذكرت مواقع تابعة لداعش مقتل القيادي البارز في صفوفه عمر الشيشاني، قتل في معارك جرت في العراق في منطقة الشرقاط جنوبي الموصل.

وكان ظهور الشيشاني مرة عام 2012 في شمال سوريا، حيث برز كأحد قادة مجموعة من "الجهايين الأجانب" في شمال سوريا.

الشيشاني "لم يكن من القادة السياسيين للتنظيم، بقدر ما كان قائدا ميدانيا متخصصا في العمليات القتالية التي يخوضها التنظيم في المنطقة".

لكنه عرف أيضا بكونه مستشارا عسكريا مقربا من زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، الذي قال أنصاره إنه يعتمد على الشيشاني بشدة.



الجهادي جون

أكد تنظيم "داعش" مقتل محمد اموازي المعروف باسم "الجهادي جون"، الملقب أيضا باسم أبو محارب المهاجروقال مسؤولون أمريكيون في نوفمبر/ تشرين الثاني إنهم على ثقة "بنسبة معقولة" من قتل صوت التنظيم الناطق بالإنجليزية، في غارة طائرة بدون طيار استهدفته في الرقة في سوريا.

وكان جون الجهادي، المواطن البريطاني الذي كان يُخفي وجهه وراء قناع، المتحدث باللغة الإنجليزية لـ"داعش"، ولُقب بـ"سفاح داعش" أو "جزار التنظيم"، ولطالما كانت مقاطع الفيديو التي صورت الفظائع التي قام بها، مثل قطع رؤوس الرهائن الذين ذهبوا إلى منطقة الشرق الأوسط لمساعدة الآخرين، رمزا لبطش وفساد التنظيم الإرهابي



أمريكا تصفّي عقل داعش الإلكتروني

قتل العقل الإلكتروني المدبر لداعش جنيد حسين وقال مصدر أميركي، إن ضربة نفذتها طائرة أميركية دون طيار في سوريا، قتلت متسللا إلكترونيا “هاكر” بريطانيا، قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إنه أصبح خبيرا إلكترونيا بارزا لداعش، وهو زعيم ما سمي “الخلافة الإلكترونية”، وهي جماعة للقرصنة الإلكترونية.

وجنيد الحسين أو كما يلقب نفسه أبوحسين البريطاني، من أصول باكستانية، وهو شاب عشريني ينحدر من مدينة برمنغهام البريطانية كان أدين من جانب محكمة بريطانية العام 2012، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما بنشر بيانات دفتر العناوين الخاصة بتوني بلير.

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