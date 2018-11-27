بومبيو: روحاني يزيد عزلة إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني "شجع، في مؤتمر دولي على الاتحاد ضد الولايات المتحدة، واصفا إياها بالخطوة غير المسؤولة والتي تزيد من عزلة إيران.

تواجه إيران موجة احتجاجات في الأسابيع الأخيرة آخذة في التصاعد تحت وطأة تأثير العقوبات الأمريكية على عدد من القطاعات مثل قطاعي صناعة السكّر والسجاد.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ أمريكا، وأشار إلى أن طهران بدت على وشك السيطرة على الشرق الأوسط قبل بداية عهده، لكن الأمور تغيرت مؤخرا.

وقال ترامب: "لقد تغيرت الأمور كثيرا منذ بداية عهدي، إذا عدتم إلى اليوم الذي سبق تسلمي للمنصب، سترون أن إيران بدت وكأنها على وشك السيطرة على الشرق الأوسط"، وأشار إلى أن الوضع تغير بسرعة وأضاف قائلا: "الآن لا أحد يتحدث عن ذلك".

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