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الصين: مصرع 7 أشخاص دهساً

 أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت السلطات الصينية أن سيارة دهست عددا من المارة لأسباب مجهولة، وتسببت في مقتل 7 أشخاص وإصابة أربعة آخرين بجروح.

وصرح رجال الشرطة أن السيارة قد اندفعت نحو الرصيف قبل أن تدهس الضحايا حوالي الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي في مدينة ليشان الصينية.

وقالت الشرطة في بيان إن السائق قد تم اعتقاله وان التحقيق جار في سبب الحادث.

وقال البيان ان المصابين نقلوا الى المستشفى للعلاج.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية للصين شينخوا، هرعت السيارة نحو الرصيف وضربت محطة للحافلات في الصباح.

و قد جاء الاصطدام بعد خمسة أيام فقط من اصطدام سائق بمجموعة من أطفال المدارس عبروا الشارع في هولوداو، وهي مدينة تقع في مقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد.

وقتل خمسة أطفال وأصيب 19 آخرين بعد أن اختار السائق "ضحاياه عشوائيا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا، نقلا عن الشرطة.

وذكرت وكالة انباء الصين (شينخوا) ان السائق وهو ساكن في لياونينج، عاطل عن العمل يبلغ من العمر 29 عاما و كان يفكر في الانتحار "بسبب المشاجرات" مع زوجته قبل ان يقود سيارته نحو الاطفال.

وتتكرر حوادث السير في الصين حيث لا يتم احترام قوانين المرور غالبا.

مصدر الصور:NDTV

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