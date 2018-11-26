وساطة فرنسية ألمانية لتهدئة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الاثنين، إن برلين وباريس اقترحتا التوسط بين أوكرانيا وروسيا لتفادي تحول التوتر الأحدث بين البلدين إلى أزمة خطيرة.

وأكد ماس أن فرنسا وألمانيا ستعملان "معا عند الحاجة كوسيطين من أجل تجنب تحول هذا النزاع إلى أزمة خطيرة".

في غضون ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يبحث خلاله التصعيد العسكري الذي حصل بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش.

وندّدت كييف بما اعتبرته "عملا مجنونا أقدمت عليه روسيا ضد أوكرانيا"، مؤكدة أن "الهجوم" كان متعمدا.

بالمقابل، أكدت موسكو أنها احتجزت السفن الثلاث في إجراء أطلقت خلاله النار مما أسفر عن إصابة 3 بحارة أوكرانيين بجروح، بينما قال الجيش الأوكراني إن عدد جرحاه هو 6 وليس 3.

واتهمت موسكو السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ"أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية".

ويعد مضيق كيرتش الطريق البحري الوحيد بين البحر الأسود وبحر آزوف ويعتبر محورا استراتيجيا ذا أهمية قصوى لكل من روسيا وأوكرانيا.

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