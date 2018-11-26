قتلى في حريق بمبنى في سويسرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



لقي ستة أشخاص بينهم أطفال مصرعهم، في حريق شب بمبنى في مدينة سولوتورن شمال غرب سويسرا.

وأكدت الشرطة السويسرية في بيان، مصرع الأشخاص الستة، بسبب تأخر وصول فرق الإنقاذ.

ولم تُعرف الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق في المبنى السكني حتى اللحظة.

واوضح بيان الشرطة أن "أحد سكان المبنى لاحظ في حوالى الساعة 2,10 (1,10 ت غ) الدخان في درج المبنى" وابلغ أجهزة الانقاذ.

وذكر أحد الجيران لموقع 20 مينوتن "في البداية كان الطقس ضبابيا بشكل لا يُصدق، ثم رأيت الضوء الأزرق وسمعت صفارات الانذار". وقال انه سمع بعد ذلك صراخ اشخاص عالقين في المبنى وانه لمح طفلا كان رجال الانقاذ يسعفونه.

وقالت الشرطة ان المبنى السكني الصغير المؤلف من ثلاثة طوابق كان يضم بالاجمال "أكثر من عشرين شخصا قام رجال الاطفاء بإجلاء معظمهم". واكدت ان "المبنى الفاصل قد أخلي ايضا على سبيل الوقاية".

ونُقل بعض الاشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى المستشفى، كما ذكرت وسائل الاعلام السويسرية.

وتمكن سكان المباني المجاورة الذين تم إجلاؤهم أيضا على سبيل الوقاية من العودة الى منازلهم.

وقالت الشرطة التي تسعى الى تحديد اسباب الحريق "تفيد المعلومات الاولية المتوافرة، ان النيران اندلعت في الطوابق السفلى وتسببت بدخان كثيف".

ويقع المبنى الذي احترق في وسط سولوتورن على مقربة من محطة القطارات. وصمدت واجهة المبنى أمام النار لكن النار سودت الشقق من الداخل، كما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

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