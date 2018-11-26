زلزال قوي يضرب مناطق بإيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت طهران، أن أكثر من 600 شخص أصيبوا بالزلزال الذي ضرب الأحد مناطق غربي البلاد، ووصلت تداعياته إلى كردستان العراق حيث تعرض أكثر من 42 لإصابات.

وشعر سكان في 7 أقاليم على الأقل بالزلزال، لكن الشعور به كان أقوى في إقليم كرمانشاه، حيث قُتل أكثر من 600 العام الماضي، وأصيب الآلاف في أقوى زلزال تشهده إيران في 10 سنوات.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات لمنازل لحقت بها أضرار في بلدة سربيل زهاب، حيث لا يزال بعض الناس بلا مأوى بعد الزلزال، الذي وقع العام الماضي وبلغت قوته 7.3 درجة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن زلزالين بلغت قوتهما 5.2 و4.6 درجة هزا سربيل زهاب، صباح الاثنين.

وتقع إيران على جانبي خطوط صدع رئيسية، وهي عرضة لهزات متكررة.

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