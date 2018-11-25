مقتل إرهابي بارز بعملية عسكرية فرنسية في مالي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكّد الجيش الفرنسي والجيش المالي مقتل أمادو كوفا، أحد أبرز المتشددين في مالي، متأثرا بجروح أصيب بها في عملية عسكرية نفذتها القوات الفرنسية وسط البلد الإفريقي مساء الخميس.

وتتهم السلطات المالية كوفا، بتدبير هجمات دامية عدة وإذكاء الصراع الطائفي بالبلاد.



وقال الجنرال عبد الله سيسيه لوكالة فرانس برس "نؤكد مقتل أمادو كوفا في غابة واغادو (في غرب مالي) ... قضى متأثرا بجروحه".

وأوضح مسؤول عسكري آخر فضّل عدم ذكر اسمه "بعد العملية العسكرية أصيب الإرهابي كوفا بجروح خطرة ونقله رفاقه قبل أن يتوفى".

وكان كوفا أحد كبار مساعدي إياد أغ غالي، زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي استهدفت مرارا أهدافا عسكرية ومدنية في مالي وبوركينا فاسو المجاورة.

وأعلن الجيش الفرنسي أنّ العملية التي تمت ليل الخميس-الجمعة استهدفت قاعدة يسيطر عليها كوفا مؤكدا "القضاء على 30 إرهابيا".

وسقط شمال مالي في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 بأيدي جماعات إرهابية تم تشتيتها بتدخل عسكري دولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة فرنسية.

لكن مناطق بكاملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية وقوة الأمم المتحدة.

ونشرت فرنسا قوة برخان المؤلفة من 4500 جندي في المنطقة لصد هجمات المتشددين والقضاء على المتمردين.

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