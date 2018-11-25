غرق 29 شخصا في بحيرة فيكتوريا في أوغندا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

غرق تسعة وعشرون شخصا عندما انقلب مركب بسبب سوء الأحوال الجوية في بحيرة فيكتوريا في أوغندا على ما أفاد متحدث باسم الشرطة. و أوضحت الشرطة أن المركب كان يحمل 84 شخصا فوق طاقته الاستيعابية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية ما أدى الى غرق 29 شخصا.

وكانت الشرطة الأوغتدية ذكرت حادثة الغرق وقعت قبالة منطقة موكونو القريبة من العاصمة الأوغندية كمبالا. وأضافت الشرطة أنه جرى إنقاذ 26 آخرين وهو أقل من العدد الذي أعلنته الشرطة يوم السبت وهو 40، موضحا أن هذا الفارق يعود إلى عدم تسجيل بعض الناجين لأسمائهم لدى الشرطة. من جهتها قالت فرق الإنقاذ إنها ما زالت في موقع الحادث في محاولة لإنقاذ من يتم العثور عليه.

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