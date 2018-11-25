جنود نيجيريون: لا إمكانيات كافية لمواجهة بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكد جنود نيجيريون يتصدون لجماعة بوكو حرام ، ان عشراتٍ من العسكريين قد قتلوا خلال هجومٍ أخير للمتمردين، لافتين الى أن السبب يعود الى ضعفِ عتادِهم العسكري . وقال احد الجنود في شريطِ الفيديو الذي تم الحصول عليه من مصدرٍ عسكري إن أكثر من مئةِ جندي قتلوا بينما فقد الكثيرون و يتعذر العثور عليهم ..

وذكرت مصادر عسكرية ومدنية أن ثلاثة واربعين جنديا ومدنيا على الاقل قتلوا في هذه القاعدة، في حين أن الجيش يرفض تأكيد هذه الحصيلة المرتفعة. وفي شريط الفيديو الذي يستمر خمس دقائق يعرض جندي عددا كبيرا من الدبابات والآليات المحترقة في قاعدة ميتيل التي هاجمها في 18 تشرين الثاني/نوفمبر مقاتلون من فرع تنظيم داعش في غرب إفريقيا، وهو فصيل من جماعة بوكو حرام بايع تنظيم داعش.

ويؤكد نشر شريط الفيديو حالة الإحباط المتزايدة للقوات العسكرية التي احتجت في حزيران/يونيو على اعادة نشرها على الجبهة في المنطقة النائية لبحيرة تشاد بعدما قاتلت سنوات بوكو حرام. واضاف “انظروا الى الاسلحة التي يقدمونها هنا. انها لا تعمل”، فيما تكشف الصور البقايا المتفحمة للدبابات الكبيرة والمعدات العسكرية الأخرى.

واكد “انها آليات معطلة، لا تعمل”. واضاف “يقتلوننا كل يوم، الوضع يسوء”. وتظهر في شريط الفيديو القاعدة الواقعة في وسط الصحراء، على بعد 260 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو.

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