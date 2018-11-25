النيجر: مطالب بكشف مصير مخطوفين لدى بوكو حرام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طالب نواب في النيجر الحكومة بالتحرك للعثور على خمس عشرة امرأة خطفتهن جماعة بوكو حرام الإرهابية في قرى تابعة لمدينة ديفا جنوب شرق البلاد.



وقال متحدث باسم نواب المدينة إن على الحكومة تكثيف الانتشار العسكري لطمأنة سكان تومور الذين يعيشون لحظات بالغة الصعوبة بعد حادثة الاختطاف.

و تابع المتحدث "حصلت عمليات كثيفة شملت خمس عشرة امرأة ليل الجمعة في ضواحي قرية تومور الواقعة شرق مدينة ديفا".

واضاف المتحدث "نطلب من الحكومة، على رغم كل الجهود التي بذلتها حتى الان، ان تتخذ على الفور تدابير للعثور على النساء وإعادتهن الى منازلهن".

وحذر هؤلاء النواب الذين ينتمون الى المعارضة والاكثرية الرئاسية من "أننا اذا لم نستبق التحركات الدامية لبوكو حرام، فسنضطر الى التعامل مع أوضاع أكثر صعوبة".

وحصلت عملية الخطف بعد مجزرة حصدت مدنيين يعملون في شركة فوراكو بقرية تومور، ونسبت ايضا لجماعة بوكو حرام.

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