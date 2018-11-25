إنقاذ ثلاثة أطفال من حصار مد بحري في اسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أنقذ خفر السواحل في استكلندا ثلاثة أطفال كانوا قد حوصروا في كهف بحري, في " إيست لوذيان" بالقرب من إدنبرة بسبب ارتفاع المد. وكان الطفال الثلاثة يلعبون في احد الكهوف عندما ارتفع المد، وبدأت المياه تغمر الكهف. وكانت المياه قد وصلت الى كواحل الأطفال عند وصول فرق الإنقاذ اليهم.

واتصل الصبي برقم الطوارئ للشرطة قبل أن يتم إخطار خفر السواحل. وأوصلهم قارب الإنقاذ إلى الساحل حيث انضموا إلى ذويهم.

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