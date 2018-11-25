عاجل

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

إنقاذ ثلاثة أطفال من حصار مد بحري في اسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات) 

أنقذ خفر السواحل في استكلندا ثلاثة أطفال كانوا قد حوصروا في كهف بحري,  في " إيست لوذيان" بالقرب من إدنبرة بسبب ارتفاع المد. وكان الطفال الثلاثة يلعبون في احد الكهوف عندما ارتفع المد، وبدأت المياه تغمر الكهف. وكانت المياه قد وصلت الى كواحل الأطفال عند وصول فرق الإنقاذ اليهم. 

واتصل الصبي برقم الطوارئ للشرطة قبل أن يتم إخطار خفر السواحل. وأوصلهم قارب الإنقاذ إلى الساحل حيث انضموا إلى ذويهم.

المزيد من الأخبار

مصرع 12 شخصا على يد مسلحين في موزمبيق

مضخات المياه سلاح المزارعين في مالي لمواجهة الإرهاب

 

#أخبار عالمية #استكلندا #كهف #أطفال

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...