مجهولون يخطفون 15 فتاة في النيجر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خطف مسلحون مجهولون، السبت، 15 فتاة أثناء الليل جنوب شرقي البلاد، وفقاً لما أعلنه مسؤول أمني في النيجر.

وقال بوكار ماني أورثي، رئيس بلدية تومور التي تقع في منطقة ديفا قرب الحدود مع نيجيريا، إن حوالي 50 مسلحاً مجهولاً، خطفوا الفتيات في قرية تقع على بعد 9 كيلومترات من وسط البلدة.

والخميس، قتل أفراد من جماعة "بوكو حرام" 8 أشخاص يعملون في شركة "فوراكو" الفرنسية للحفر، في هجوم على موقع تحفر فيه الشركة بئرا في تومور.

وتشن جماعة "بوكو حرام"، هجمات متكررة في النيجر وتشاد والكاميرون، فيما أسفرت الهجمات عن قتل آلاف المدنيين، وإجبار الملايين على ترك منازلهم في منطقة حوض بحيرة تشاد.