مجلس الأمن يعفي كوريا الشمالية مؤقتاً من العقوبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

وافق مجلس الأمن الدولي، على إعفاء كوريا الشمالية مؤقتاً من العقوبات، و ذلك للسماح للكوريّتين بإجراء الأبحاث الخاصة بمشروع السّكك الحديديّة، الّذي سيربط بين شبه الجزيرة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، الحكومة الكورية الجنوبية أكّدت بأنها ستلتزم بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية , وتعاون المجتمع الدولي عند متابعة مشروعاتٍ بين الكوريتين.

وذكر التقرير، أن "الرفع المؤقت للعقوبات على كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع". ووافقت الكوريتان في البداية على إقامة حفل لوضع حجر الأساس للمشروع بين أواخر نوفمبر(تشرين الثاني) وفي أوائل ديسمبر(كانون الأول)، إلا أنهما تأخرتا بسبب القلق بشأن الإعفاء من العقوبات.

وتهدف كوريا الجنوبية إلى إقامة حفل وضع حجر الأساس قبل نهاية العام الحالي. ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعى تعاونياً رئيسياً بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في شهر أبريل(نيسان) في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وازدهار مشترك في شبه الجزيرة الكورية.

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